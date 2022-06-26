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Кадры Шатунова за 3 дня до смерти слили в сеть: зрелище пугает

26 июня 2022 11:51
Кадры Шатунова за 3 дня до смерти слили в сеть: зрелище пугает

Уже тогда по внешнему виду певца было понятно, что с его здоровьем не всё ладно.

Затянувшиеся на очень долгий срок разбирательства с Андреем Разиным существенно подкосили состояние здоровья Шатунова – по крайней мере, именно такую версию произошедшего сейчас муссируют светские сплетники. Возможно, в чем-то они действительно правы – за несколько дней до ухода из жизни Шатунов действительно выглядел плохо, что продемонстрировали кадры, появившиеся в сети.

Кадры Шатунова за 3 дня до смерти слили в сеть: зрелище пугает

Это – кадр из телевизионного интервью, которое Шатунов за 3 дня до смерти дал федеральному каналу. Разумеется, центральной темой разговора стало разрешение конфликтной ситуации с Разиным, но певец, несмотря на довольно сомнительный внешний вид – очевидную бледность, опухшее лицо, мешки под глазами, – был полон энтузиазма и с удовольствием рассказывал о своих творческих планах.

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Планы, кстати, были очередным подтверждением того, насколько Шатунов "загоняет" себя, несмотря на возраст и ухудшившееся здоровье: вместо того, чтобы отдохнуть и позаботиться о себе, певец с января находился в туре и планировал дать ещё два концерта – а затем, через несколько недель, в сентябре, вновь отправиться на гастроли!

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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