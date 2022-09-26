Кабан из «Жмурок» не дожил до 43 лет: трагедия Юрия Степанова ужаснула россиян

Юрий Степанов сыграл немало ролей, но запомнился подавляющему большинству зрителей в образе Кабана из популярного фильма «Жмурки». Актер играл не только в кино, но и на театральной сцене и мог похвастаться довольно разноплановым амлуа.

На счету знаменитости могло быть еще много удачных проектов, если бы не страшная трагедия, случившаяся в марте 2010 года. В районе метро «Текстильщики» актер попал в смертельное ДТП. Трагедия ужаснула россиян, ведь знаменитости было всего 42 года.

Известно, что Степанов ночью возвращался домой — вызвал машину и сел на пассажирское кресло рядом с водителем. Сзади в этот автомобиль врезалась иномарка. От удара транспортное средство выбросило на встречную полосу движения, где в него врезалась другая машина. В результате сильнейшего удара Степанов погиб на месте. Другие же участники аварии не пострадали.