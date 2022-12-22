К созданию «Фантастических тварей» приложил руку россиянин: сколько ему платили

Фильм «Фантастические твари» влюбил в себя миллионы поклонников по всему миру не только захватывающим сюжетом и эффектными съемками, но и удивительными волшебными животными. Зрители осыпали создателей комплиментами за необычных существ, и, как оказалось, одним из их создателей стал российский художник Максим Костенко.

По словам иллюстратора, в юности он не планировал работать художником, а учиться пошел на юриста. Одновременно с образованием и подработками на заводах и стройках он решил изучить фотошоп, а спустя некоторое время устроился в маленькую студию, где смог реализовать свои умения.

Максим оказался в восторге от новой сферы деятельности, но не был рад трудиться в офисе, и ушел в свободное плавание. Репутация о его таланте начала распространяться очень быстро, и однажды о нем узнал Голливуд, где его пригласили сначала поработать над фильмом «Монстр-траки», а чуть позже — над «Фантастическими тварями».

Как признался художник, он остался доволен сотрудничеством со студиями. Продюсеры полностью доверяли ему как профессионалу и не скупились на оплату. Так, в качестве фрилансера он получает от 500 до 1500 долларов в день. При этом работа над проектом может продолжаться несколько дней, и Костенко всегда уверен, что оплата придет вовремя.

«Ты знаешь, что получишь какую-то конкретную сумму, потому что рабочий день имеет фиксированную стоимость», — рассказал художник порталу «Теории и практики».

При этом он не стремится стать штатным иллюстратором или переехать в США. Он продолжает жить в своем родном Подольске, занимаясь фрилансом, и полностью доволен жизнью, а в особенности — возможностями, которые перед ним открыты.