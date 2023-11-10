Известный режиссер запретил снимать «Мастера и Маргариту»: дважды столкнулся с проклятием Булгакова

Все знают о существовании сериала по роману «Мастер и Маргарита» пера Михаила Булгакова. Но мало кто знает, что есть еще и лента Юрия Кары, которую сняли в 1994 году.

Правда, ждать выхода кино на экраны пришлось целых 14 лет. А в прокате фильм появился лишь в 2011 году. На каждой пресс-конференции актеры вещали в унисон о том, что никакой мистики и чертовщины на съемочной площадке не было и быть не могло.

Однако съемочная группа кривила душой. Один раз даже пришлось запретить продолжать съемки. Снимать «Мастера и Маргариту» начинали с той самой сцены в варьете, об этом раструбили прессе.

На площадку внезапно пришел режиссер театра «Эрмитаж» и велел прекратить съемочный процесс. Оказалось, что в театре прорвало трубу, а случилось это как раз в том самом месте, где хранился отснятый по «Мастеру и Маргарите» материал.

Михаил Левитин сначала не поверил в случившееся. Но стоило ему убедиться, как трубу прорвало и в его кабинете. На съемочную площадку даже пришлось приглашать священника. Иначе продолжать группа категорически отказывалась.