Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Издевательство над зрителем: глупейший ляп в фильме «Любовь и Голуби», который проглядел Меньшов

Издевательство над зрителем: глупейший ляп в фильме «Любовь и Голуби», который проглядел Меньшов

16 октября 2022 17:15
Издевательство над зрителем: глупейший ляп в фильме «Любовь и Голуби», который проглядел Меньшов

Монтажеры перестарались.

Картина «Любовь и голуби» считается большой творческой удачей Владимира Меньшова и классикой кино. Однако если приглядеться, то в фильме найдется множество нелепиц и ошибок. Например, путаница с галстуком Василия Кузякина.

Во время монтажа кинопленки создатели картины перепутали сцены.

Когда Василий гуляет с Раисой, на герое мы видим желтый галстук с черным рисунком. Когда Василий и Раиса разговаривают в зале лечебной физкультуры, на нем сиреневый галстук. При этом уже после, гуляя по рынку, Раиса советует Василию купить тот самый галстук, который подходит к цвету его глаз. По логике сцена с покупкой галстука дошла идти перед диалогом в зале лечебной физкультуры.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
14 комментариев
Related video