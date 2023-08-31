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Из-за него сходили с ума: не поверите, но этот советский фильм показывали детям

31 августа 2023 15:00
Из-за него сходили с ума: не поверите, но этот советский фильм показывали детям

Зрители до сих пор с ужасом вспоминают увиденное.

Военная драма «Иди и смотри» Элема Климова была представлена в 1985 году. Картина, рассказывающая об ужасах Великой Отечественной войны, шокировала любителей кино со всего мира своим реализмом и была признана фильмом года по версии журнала «Советский экран».

Ленту активно транслировали по телевидению, при этом, как пишет Дзен-канал «Энциклопедия советского кино», показывали фильм в так называемое детское время. И редакторы каналов не ставили уточнений и не объясняли юным зрителям, насколько тяжелое их ждет кино.

«Точно не детский фильм», «Очень тяжелое кино», — пишут пользователи Сети.

И зрители не скрывают: драма Климова произвела на них слишком большое впечатление. Спустя годы поклонники с неприязнью вспоминают увиденное на экранах. А исполнитель главной роли Алексей Кравченко, как пишут СМИ, оказался в психбольнице после работы над фильмом.

Из-за него сходили с ума: не поверите, но этот советский фильм показывали детям
Фото: Кадр из фильма «Иди и смотри» (1985), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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