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Из-за этой сцены в советской сказке дети седели: даже сейчас жутко смотреть

23 сентября 2023 20:00
Из-за этой сцены в советской сказке дети седели: даже сейчас жутко смотреть

Фантазия режиссера поражает.

Порой руки советских режиссеров доходили и до фильмов ужасов. Тогда индустрия еще не знала ярких спецэффектов, но результат съемок все равно получался таким, что кровь стыла в жилах.

Ярким примером является лента «Варвара-краса, длинная краса» 1970 года выпуска. Это детище Александра Роу позиционируется как киносказка. Но детям такое лучше не смотреть.

Была в проекте такая сцена, от которой юные зрители буквально седели от ужаса. По ходу развития сюжета на экране периодически появлялась жуткая рука, которая грозила и говорила:

«Должок!»

Те, кто впервые увидели картину в детстве, давно повзрослели, но до сих пор не могут со спокойной душой смотреть эпизод с отвратительной на вид конечностью.

«У меня всегда сердце замирало на этом моменте», «Жуть какая! Мне уже 40, но все равно страшно», — обмениваются впечатлениями в Сети.

Из-за этой сцены в советской сказке дети седели: даже сейчас жутко смотреть
Фото: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (1969), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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