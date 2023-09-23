Из-за этой сцены в советской сказке дети седели: даже сейчас жутко смотреть

Порой руки советских режиссеров доходили и до фильмов ужасов. Тогда индустрия еще не знала ярких спецэффектов, но результат съемок все равно получался таким, что кровь стыла в жилах.

Ярким примером является лента «Варвара-краса, длинная краса» 1970 года выпуска. Это детище Александра Роу позиционируется как киносказка. Но детям такое лучше не смотреть.

Была в проекте такая сцена, от которой юные зрители буквально седели от ужаса. По ходу развития сюжета на экране периодически появлялась жуткая рука, которая грозила и говорила:

«Должок!»

Те, кто впервые увидели картину в детстве, давно повзрослели, но до сих пор не могут со спокойной душой смотреть эпизод с отвратительной на вид конечностью.