Из-за этого фильма Балабанова Сухоруков попал в психбольницу: герой буквально сводил его с ума

Виктор Сухоруков является одним из самых ярких и неоднозначных актеров России. В отличие от большинства коллег, артиста не смущает амплуа подлеца, дельца и скользкого человека. Всероссийской звездой он стал благодаря совместной работе с режиссером Алексеем Балабановым.

В 1997 году Сухоруков сыграл Виктора Багрова в «Брате» и проснулся знаменитым. Мало кто знает, что вскоре артист засветился в другом фильме мэтра — «Про уродов и людей». Картина оставила большой след в жизни знаменитости и негативно повлияла на его психическое здоровье.

Актер признается, что он ненавидел своего героя, редкостного мерзавца Виктора Ивановича. Чтобы справиться с негативными эмоциями, Виктор Сухоруков начал пить. Звезда уходила в многодневные запои и даже попала психиатрическую клинику. К счастью, с проблемой удалось справиться.