Из сериала «Место встречи изменить нельзя» вырезали пикантную сцену с Абдуловым: подробности неприятные

Не все поклонники картины «Место встречи изменить нельзя» догадываются, что она на самом деле должна быть гораздо длиннее. Создатели задумывали ленту как семисерийный телевизионный фильм. Однако председатель Гостелерадио Сергей Лапин заявил, что ее нужно значительно сократить.

Станиславу Говорухину выдвинули требование уменьшить хронометраж проекта с 508 минут до 390. От некоторых сцен режиссер добровольно отказался сам. Например, он ликвидировал несколько эпизодов из героического фронтового прошлого главных героев. Другие кадры были убраны из фильма по настоянию цензоров.

Именно чиновники велели, чтобы картина лишилась довольно пикантной сцены с участием Александра Абдулова.

В одном из кадров персонаж актера, а он был водителем бандитов, должен опорожнить мочевой пузырь на переднее колесо грузовика.

Интеллигентной звезде не просто дался этот эпизод. Ему пришлось изображать, как он расстегивает молнию на брюках, а затем на его лице появляется облегчение. В это время ассистент поливал колесо кипятком из чайника.

Снять сцену удалось лишь после семи неудачных дублей. Однако цензорам она все равно не понравилась. Они решили, что такие неприятные подробности из жизни бандитов знать советским зрителям необязательно.