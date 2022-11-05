Из нежной красотки в грузную женщину: сложно поверить, что стало с Софьей из «Гардемаринов»

Ольга Машная прославилась благодаря роли Софьи Зотовой в приключенческом фильме «Гардемарины, вперед!». Внешность красавицы – белокурые волосы, пухлые губы и вздернутый нос – покорила миллионы поклонников.

Машная снималась с ранних лет: ее дебют в кино состоялся в фильме «Первые радости», потом были роли в картинах «Адам женится на Еве», «Васса», «Кин-дза-дза!», «Выше радуги» и других. После успеха «Гардемаринов» Ольга Машная продолжила свою актерскую карьеру – в последние годы ее можно было видеть в таких проектах, как «Дневник доктора Зайцевой», «Склифосовский», «Следователь Тихонов» и в грядущем продолжении «Гардемаринов».

Актриса была замужем дважды.

Первый муж – Валерий Приемыхов – был старше Машной на 20 лет и положил глаз на девушку, которой той было только 15 лет. В 1983 году пара поженилась. Артист оказался неверен молодой супруге – и после очередного загула она подала на развод. Второй раз Ольга Машная вышла замуж за певчего одного из московских храмов по имени Алексей. В 1992 году у пары родился сын Алексей. Однако ребенок не спас брак – и второе замужество закончилось разводом.