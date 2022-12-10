Из кумира миллионов в затворницу: как сейчас живет и выглядит Вера Синичкина из «Место встречи изменить нельзя»

Жизнь Натальи Даниловой, исполнившей роль сержанта Синичкиной в культовом советском фильме, трудно назвать безоблачной.

После съемок в кинокартине «Место встречи изменить нельзя» популярность просто свалилась на актрису. Наталье поступало множество предложений о съемках, и она охотно их принимала. На счету актрисы достаточно много знаменитых картин: «Отцы и дети», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина».

В отличие от карьеры, личная жизнь актрисы складывалась не лучшим образом.

Со своим первым мужем Асхабом Абакаровым прошла через страшное событие – аборт. После этого брак актеров распался. Наталья вышла замуж во второй раз, но и здесь произошло несчастье. Муж актрисы тяжело заболел и скончался, а незадолго до этого не стало и мамы. Сегодня Наталья живет в поселке под Санкт-Петербургом и почти ни с кем не общается.