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Из красавчика превратился в клоуна: не поверите, за что Лео ДиКаприо освистали фанаты

22 мая 2023 09:30
Из красавчика превратился в клоуна: не поверите, за что Лео ДиКаприо освистали фанаты

Это стало темным пятном на его карьере.

Имя Леонардо ДиКаприо становится нарицательным. Оно символизирует фантастическую актерскую способность перевоплощаться в любого персонажа. Но и на старуху бывает проруха — не все так идеально с фильмографией признанного актера.

Так, многие считают провалом его роль в экранизации Фицджеральда «Великий Гэтсби». По сюжету герой обладает лихим характером и склонен к авантюрам. Однако на момент съемок Лео был уже в солидном возрасте, а его роковая и опасная красота осталась в прошлом.

Еще одна претензия зрителей заключалась в том, что у ДиКаприо получился карикатурный Джей Гэтсби, похожий на клоуна.

Все грандиозные жесты героя по завоеванию Дейзи выглядели нелепо, а сам персонаж смотрелся жалко и мультяшно.

Впрочем, эти претензии не только к Лео, но и к режиссеру Базу Лурману. По мнению многих рецензентов, он сделал красочный водевиль, пестрящий блестками и разными оттенками. А от драматической истории, написанной Фицджеральдом, ничего в итоге не осталось.

Из красавчика превратился в клоуна: не поверите, за что Лео ДиКаприо освистали фанаты
Фото: кадр из фильма "Великий Гэтсби" (2013), Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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