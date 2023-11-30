«Ивана Васильевича» особенно обожают норвежцы: все из-за одной детали

Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в течение многих лет не теряет своей популярности на родине. Не одно поколение зрителей осыпает картину комплиментами, а некоторые считают, что фильм можно назвать лучшим творением знаменитого режиссера. При этом популярна лента не только в России, но и за границей, а особенно в Норвегии.

Как пишут авторы Дзен-канала «Сухая правда», «Иван Васильевич» нашел отклик в сердцах жителей скандинавской страны из-за близости культур. Норвежцы всегда тепло относились к своим северным соседям и не обходили стороной их культуру.

Но особенно жители страны ценят эпизод с послом из Швеции в комедии Гайдая. В сцене Жорж Милославский, которого играет Леонид Куравлев, крадет у шведа орден, что очень веселит норвежских зрителей. Дело в том, что эти северные соседи не могут похвастаться взаимопониманием и дружбой. Поэтому сцена, в которой швед становится жертвой вора, очень веселит жителей Норвегии.