История повторяется спустя 111 лет: кем оказались новые жертвы «Титаника»

Крушение «Титаника» стало одной из самых масштабных трагедий прошлого века. По мистическому совпадению эта история повторяется спустя 111 лет.

Сегодня весь мир переживет за судьбу пяти туристов, которые оказались на подводной лодке. Они спустились под воду, чтобы посмотреть на затонувший «Титаник», однако почти сразу после погружения их судно пропало с радаров.

Лишь спустя сутки кто-то из членов экипажа вышел на связь. Он сказал, что все живы и ждут помощи. Других подробностей пока нет. Есть версия, что подлодка застряла среди обломков корабля на глубине почти четырех метров. На судне кончается кислород, а береговая охрана Штатов пока не может найти пропавших туристов.

Члены экипажа — состоятельные люди, отдавшие 250 тысяч долларов за этот уникальный подводный тур. Среди них британский миллиардер Хэмиш Хардинг, богатейший житель Пакистана Шахзада Давуд и его сын, а также директор OceanGate Раш Стоктон. Еще на судне может быть исследователь Поль-Анри Наржеоле. Он помогал Джеймсу Кэмерону во время работы над «Титаником».