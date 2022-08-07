Истинное отношение к Пугачевой выдал брат Галкина: не приняли в семье

Брат Максима Галкина Дмитрий редко дает интервью, однако в тех редких случаях он откровенно рассказывает о своих отношениях с младшим братом, его звездной супругой и их детьми. Дмитрий признался, что они с Максимом всегда были лучшими друзьями и готовы прийти друг другу на помощь по первому зову. А вот Аллу Борисовну в качестве супруги Максима семья приняла не сразу.

В своем интервью изданию Starhit Дмитрий рассказывал, что младший брат познакомил свою нынешнюю супругу Аллу Пугачеву с семьей еще в начале 2000-х. Тогда роман Максима и Примадонны российской эстрады восприняли с недоверием, однако спустя несколько лет отношение семьи к браку Максима изменилось. «Мы увидели любящую семью. Таким отношениям 80% пар стоит поучиться», — говорит Дмитрий Галкин. Он добавил, что, вопреки слухам, это не он познакомил Аллу Борисовну и Максима. Это сделал Филипп Киркоров, а с семьей комика певица познакомилась уже позже.