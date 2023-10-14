Испугался злого рока: удивитесь, кто должен был играть главную роль в «Формуле любви»

Марку Захарову пришлось менять свои планы во время съемок легендарной «Формулы любви». Режиссер мечтал снять в роли графа Джузеппе Калиостро вовсе не Нодара Мгалоблишвили.

Постановщик предложил воплотить героя Олегу Янковскому, но получил категоричный отказ. Актер не стал кривить душой и сразу объяснил, почему ноги его не будет на съемочной площадке проекта.

Артист оказался слишком суеверным. Многим звездам приходилось жалеть, что они связывались с мистическими лентами, поскольку часто это отражалось на их судьбе. Попасть в их число испугавшийся злого рока представитель известной династии не хотел.

Тогда Захарову пришлось переобуваться в воздухе и искать замену. Выбор мастера пал на знойного грузина, но и тот начал воротить нос. На этот раз дело касалось не чертовщины, а всего лишь акцента. Знаменитости было ясно, что манера его речи не подойдет для картины, но Марк Анатольевич нашел выход, пригласив для озвучки Армена Джигарханяна.