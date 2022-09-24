Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ирония судьбы: вот почему Брыльска и Яковлев ненавидели друг друга

Ирония судьбы: вот почему Брыльска и Яковлев ненавидели друг друга

24 сентября 2022 15:00
Ирония судьбы: вот почему Брыльска и Яковлев ненавидели друг друга

Брыльска даже не хотела целоваться с актером.

Барбара Брыльска сыграла красавицу Надю в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ее партнером по съемкам был Юрий Яковлев, исполнивший роль Ипполита. Брыльске Яковлев сразу не понравился – на экране им нужно было играть жениха и невесту, но актриса просто не могла воспринимать актера как мужчину.

Рязанов пошел строптивой артистке на уступки.

Сцены с поцелуями снимали со спины, чтобы Барбара Брыльска лишь делала вид, что целует Юрия Яковлева, однако актер поцеловал актрису по-настоящему, что страшно взбесило звездную красавицу.

Фото: Кадры из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" (1975)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video