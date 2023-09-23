«Интердевочку» за границей показали с одним условием: полностью изменили финал

Драма «Интердевочка» стала одним из главных фильмов конца СССР. Зрители были шокированы откровенной историей, в которой впервые рассказали о девушках легкого поведения. Увидели картину и иностранные зрители, однако их версия отличалась от оригинальной.

Как оказалось, картину активно транслировали в Швеции. И в местных кинотеатрах «ночная бабочка» Таня в заключительных эпизодах просто отправляется в Швецию. В советской же версии она трагически погибает в автокатастрофе на пути в Ленинград.

Изменить финал предложили именно в Швеции. Местные инвесторы, которые помогали снимать фильм, хотели счастливого конца. И поэтому специально для них Петр Тодоровский выпустил отдельную картину.

Об изменениях зрители узнали только через несколько лет. Благодаря социальным сетям и кинотеатрам они смогли увидеть оригинал фильма, который в свое время шокировал весь СССР.