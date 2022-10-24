Иностранцы выбрали лучший мультфильм из России: народу от него «плакать хочется»

Комедия «Иван Царевич и Серый Волк» вышла в прокат в 2011 году. Мультфильм рассказывает о приключениях знаменитого сказочного персонажа. Однако, как оказалось, иностранным зрителям фильм понравился значительно больше, чем российским.

Как отмечали поклонники со всего мира, они остались в восторге от анимационной ленты. Особенно их поразили остроумные диалоги и креативный пересказ русских народных сказок.

«Юмор потрясающий. Местами так и вовсе гениальный, на мой вкус», «Это шедевр», «Происходит много смешного: и визуально и в диалогах. Это очень остроумно!», «Замечательная озвучка, современный юмор и сарказм и, конечно, сюжет создают произведение с особым шармом», — делятся восторгом зрители.

При этом отечественные пользователи Сети раскритиковали «Ивана Царевича», поставив ему весьма низкие оценки на киносервисах. По их мнению, создатели не старались во время работы над мультфильмом и пытались лишь заработать как можно больше денег. Анимация, сюжет и озвучка актеров оставляют желать лучшего, а в целом мультик оставляет весьма негативно впечатление и после него «хочется плакать».