Иностранцы в восторге от «Холопа»: вот что их удивило больше всего

Комедия Клима Шипенко «Холоп» вышла в прокат в 2019 году и вызвала ажиотаж у отечественных зрителей. Картина стала самым кассовым фильмом в России, из-за чего в следующем году выходит ее продолжение. И, как оказалось, понравился «Холоп» не только у себя на родине.

Так, иностранные зрители также высоко оценили работу Шипенко. Обсуждая фильм, они отметили его гуманистические настроения, которые будут актуальны в любое время и в любой стране. Также в восторге публика осталась от игры актеров и юмора. Но больше всего их поразил главный герой ленты в исполнении Милоша Биковича. По мнению зрителей, он выглядит чересчур наивным и глупым для центрального персонажа фильма.

«В целом фильм является своеобразным откровением не только для современного российского кинематографа. Потому что впервые и в советской, и в российской истории он представляет глупого (но милого) мужского персонажа как протагониста», — удивляются пользователи Сети.

Часть поклонников даже отметили, что в российском кино «Холоп» можно смело назвать «феминистским» фильмом. Ведь в нем можно заметить сильных женских персонажей, которые затмевают главного героя.