Иностранцы призвали переснять «Человека-амфибию» в Голливуде: и вот почему

Экранизация романа Александра Беляева увидела свет в 1961 году и мгновенно завоевала сердца зрителей не только в СССР, но и по всему миру. Фанаты до сих пор приходят в восторг от красивых пейзажей, игры актеров и трагичной истории любви. При этом, как уверены некоторые пользователи Сети, картину давно пора переснять.

Как признались иностранные зрители, «Человек-амфибия» полностью соответствует духу режиссеру Стивена Спилберга. Постановщик прекрасно смог бы передать историю взаимоотношений Ихтиандра с миром людей, а также порадовал бы публику эффектными съемками.

«Это семейный научно-фантастический фильм в стиле Спилберга, который только и ждет, чтобы его пересняли», — пишут пользователи портала Imdb.

Другие же зрители уверены, что развитие технологий должно весьма положительно сказаться на возможном проекте. Благодаря современным спецэффектам у режиссеров получится очень яркое кино, которое точно встанет в один ряд с лучшими блокбастерами и не отбросит тень на классику советского кино.