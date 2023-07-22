Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Иностранцы не зря боятся русской сказки: настоящий финал «Морозко» удивляет жестокостью

Иностранцы не зря боятся русской сказки: настоящий финал «Морозко» удивляет жестокостью

22 июля 2023 06:30
Иностранцы не зря боятся русской сказки: настоящий финал «Морозко» удивляет жестокостью

Детям об этом лучше не знать.

Русские сказки и их знаменитые экранизации Александр Роу, как известно, хорошо знакомы иностранной публике. Зарубежные зрители не раз признавались, что самой жуткой из всех они считают сказку «Морозко»: садист батюшко-Морозушко, зловещая Баба-Яга в «живой» избушке на куриных ножках и творящаяся вокруг чертовщина.

Иностранцы не зря боятся «Морозко», ведь эту историю «переварит» не любой взрослый, особенно если речь идет об оригинале. Первоисточником считается сборник сказок, составленный Александром Афанасьевым. Он известен как литературовед и собиратель русского фольклора.

В истории, поведанной Афанасьевым, дело было так. После счастливого возвращения падчерицы из леса с подарками мачеха отправляет к Морозко двух родных дочек. Но что-то пошло не так, и утром девушек находят мертвыми в лесу. Оживить их не удалось, и мачеха «переключилась» на любимую теперь падчерицу, вмиг забыв о своих девочках. Вот такая неоправданная жестокость.

«В детстве довелось получить в подарок двухтомник сказок Афанасьева. Практически все пронизаны кровожадным садизмом: утопили, отрубили руки, сожгли в печи, съели живьем и т.п. Это невыносимо для детской психики», — поделился интернет-пользователь своими впечатлениями о сказках.

Фото: кадры из фильма «Морозко» (1964)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше