Иностранцы не зря боятся русской сказки: настоящий финал «Морозко» удивляет жестокостью

Русские сказки и их знаменитые экранизации Александр Роу, как известно, хорошо знакомы иностранной публике. Зарубежные зрители не раз признавались, что самой жуткой из всех они считают сказку «Морозко»: садист батюшко-Морозушко, зловещая Баба-Яга в «живой» избушке на куриных ножках и творящаяся вокруг чертовщина.

Иностранцы не зря боятся «Морозко», ведь эту историю «переварит» не любой взрослый, особенно если речь идет об оригинале. Первоисточником считается сборник сказок, составленный Александром Афанасьевым. Он известен как литературовед и собиратель русского фольклора.

В истории, поведанной Афанасьевым, дело было так. После счастливого возвращения падчерицы из леса с подарками мачеха отправляет к Морозко двух родных дочек. Но что-то пошло не так, и утром девушек находят мертвыми в лесу. Оживить их не удалось, и мачеха «переключилась» на любимую теперь падчерицу, вмиг забыв о своих девочках. Вот такая неоправданная жестокость.