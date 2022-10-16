Иностранцы не поверили глазам, увидев «Мэри Поппинс»: их реакция бесценна

Музыкальный фильм «Мэри Поппинс, до свидания» вышел в прокат в далеком 1983 году. Советские зрители остались в восторге от ленты, которая сразу же обрела статус культовой. При этом, как оказалось, и иностранные зрители высоко оценили картину Леонида Квинихидзе.

Как пишут заграничные зрители, они до сих пор с удивлением открывают для себя советскую картину. Поклонники высоко ценят не только яркие музыкальные номера, но и игру актеров, а также остроумный сценарий. По их мнению, версия Квинихидзе оказалась самой лучшей экранизацией сказок Памелы Трэверс и обошла американскую.