Иностранцы не поверили глазам, увидев «Мэри Поппинс»: их реакция бесценна
Зрители не стали скрывать свое мнение.
Музыкальный фильм «Мэри Поппинс, до свидания» вышел в прокат в далеком 1983 году. Советские зрители остались в восторге от ленты, которая сразу же обрела статус культовой. При этом, как оказалось, и иностранные зрители высоко оценили картину Леонида Квинихидзе.
Как пишут заграничные зрители, они до сих пор с удивлением открывают для себя советскую картину. Поклонники высоко ценят не только яркие музыкальные номера, но и игру актеров, а также остроумный сценарий. По их мнению, версия Квинихидзе оказалась самой лучшей экранизацией сказок Памелы Трэверс и обошла американскую.
«Русская версия яркая, интеллигентная, достаточно современная, местами меланхоличная, но главное — веселая и очаровательная», «Это, должно быть, самый безумный фильм, когда-либо снятый», «Лучший фильм о Мэри Поппинс, это факт. Стиль! Песни! Советское изображение Англии середины века невероятно мило и нелепо, чего, впрочем, и следовало ожидать», — уверены зрители со всего мира.