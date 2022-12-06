Иностранцы нашли самый горячий поцелуй в советском кино: есть подвох

Многие из шедевров советского кино прижились не только в современной России, но и на Западе. Причем в некоторых классических картинах иностранцы находят смысл, который не увидели даже отечественные зрители. Так произошло и с комедией Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

Некоторые из зарубежных пользователей отметили, что главной героиней фильма является переодетая в корнета девушка Шура в исполнении Ларисы Голубкиной. По их мнению, таким образом постановщик поднял важную тему исследования гендера и даже поддержал тем самым ЛГБТ-сообщество. К последнему выводу иностранцев привел поцелуй поручика Ржевского и Шуры, пока та еще была в форме корнета.

«Один из самых горячих поцелуев в советском кино», — охарактеризовали сцену пользователи.

Вот только российские зрители с этим мнением оказались в корне не согласны. Они призвали не искать в доброй комедии «двойное дно» и не примерять на нее зарубежные реалии.