Иностранцы хватаются за голову, когда слышат песню Uno momento из «Формулы любви»: что с ней не так

Советские зрители не догадывались, чему именно подпевают.

Комедию Марка Захарова «Формула любви» зрители увидели в середине 80-х. Публика осталась в восторге от яркой истории, но больше всего им запомнилась композиция Uno momento, которую для фильма написал Геннадий Гладков.

Советские зрители, имеющие слабое представление об итальянском языке, считали, что текст композиции несет определенный смысл. Однако коренные итальянцы, которым удалось увидеть фильм, были шокированы песней. Как оказалось, хит является лишь набором слов, которые не имеют никакого смысла.

«Итальянский тут, конечно, очень вольный, но песенка милая», — отметили участники YouTube-шоу «Итальянцы».

На самом же деле Гладков не пытался создать осмысленную песню. Еще в консерватории он услышал итальянское выражение «уно моменто», на его основе и придумал мелодию, от которой режиссер в итоге остался в восторге.