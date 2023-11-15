Ильф и Петров придумали ругательство, которое пропустила цензура: стало актуальнее с годами

Илья Ильф и Евгений Петров закончили свою культовую книгу «12 стульев» в 1927 году. И Остап Бендер там налево и направо сыплет оскорблениями. Многие из них ушли в народ и эксплуатируются до сих пор. Хотя, конечно, должны были попасть на глаза цензорам и «ликвидироваться» из текста.

Бендер называл всех и вся жертвами аборта. Ругательство появилось не само по себе. Те, кто изучают сленг того времени, уверены: дело в запрете абортов, который существовал в тот период в СССР.

Женщины, которых лишили права на прерывание беременности, обращались в подпольные клиники к сомнительным специалистам. Некоторые «кудесники» даже делали аборты на дому. Неправильные манипуляции не давали нужного результата, и ребенок появлялся на свет с отклонениями. Так и появилось странное ругательство.

Было и еще одно жуткое оскорбление — вшивый интеллигент. Здесь налицо явная отсылка к лагерям времени Иосифа Сталина. Тогда вместе с убийцами и вертухаями по этапу ехали и «ботаники», являвшиеся последним оплотом русской интеллигенции. В жутких условиях они становились переносчиками вшей и других сопутствующих болезней. Так и появилась злая насмешка.