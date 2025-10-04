Идея для HBO: топ-5 персонажей «Игры престолов», которым точно нужен свой собственный спинофф

Хотя со временем «Игра престолов» приобрела скандальную репутацию из-за провального восьмого сезона и бесконечных перебранок Джорджа Мартина с создателями шоу, она по-прежнему входит в любой топ лучших сериалов всех времен, и неспроста.

За восемь лет своего существования «Игра престолов» смогла представить зрителю целую коллекцию интересных и действительно незабываемых персонажей, о которых поклонники продолжают говорить и сейчас — а некоторые такие герои на экране получились даже лучше, чем в романах самого Мартина.

По этой же причине как минимум пара миллионов фанатов мечтают об отдельном шоу, в котором расскажут историю персонажа от и до — в этой подборке рассказываем о тех героям, кому такой спинофф точно необходим.

Арья Старк

Одна из самых необычных героинь «Игры престолов», Арья стала одним из ярких подтверждений того, что на первый взгляд хрупкая девушка могло не только самостоятельно выжить в жестоком мире Вестероса, но и сделать то, чего так и не добились самые сильные армии страны. Арья появилась в первых же сериях первого сезона и сразу покорила миллионы фанатов благодаря своей прямолинейности и желанию следовать собственному пути, а не тому, которое ей навязывало общество.

Финал сериала так и не дал точного ответа на вопрос, куда Арья отправилась дальше — а потому спинофф о ее дальнейшей жизни и приключениях определенно точно порадовал бы фанатов.

Оберин Мартелл

Герой Педро Паскаля стал своего рода гостем на экране, появившись в всего нескольких сериях, но произвел неизгладимое впечатление — язвительность и непокорность правилам Оберина интересно сочетались с его непоколебимой уверенностью и решительностью отомстить за вред, причиненный его семье. По этой же причине смерть персонажа стала чуть ли не самым шокирующим моментом во всем сериале, а для кого-то такое зрелище стало куда более впечатляющем, чем Красная свадьба.

Несмотря на то, что сиквел в этом случае невозможен, приквел о жизни Оберина до событий «Игры престолов» смог бы вызвать настоящий восторг среди поклонников, которым всегда был интересен внутренний мир семейства Мартелл.

Бриенна Тарт

Героиня, тоже покорившая немало сердец, стала одной из главных фигур «Игры престолов» уже ближе к концу сериала, так что узнать ее как следует и выведать детали о ее прошлом фанатам так и не удалось. Тем не менее, мало кто сможет сказать, что не болел за Бриенну в финале — в мире, которым правили мужчины, героиня смогла добиться невероятных высот и поставить на место тех, кто насмехался над ее амбициями.

Финал «Игры престолов» дает однозначный ответ на вопрос о будущем Бриенны, убеждая зрителя в том, что с ней точно все будет хорошо, но о прошлом героини тоже было бы неплохо узнать побольше.

Санса Старк

Сюжетная линия Санты Старк стала причиной для многочисленных жалоб зрителей «Игры престолов» — те обвиняли сценаристов в том, что они без какого-либо повода обрекают героиню на самые мучительные страдания. В целом, ложью такие заявления назвать нельзя, а Санса действительно прошла через многое, со временем перестав быть доброй и невинной девочкой и превратившись в холодную и расчетливую правительницу Севера.

Многие поклонники сериала умирают от любопытства, гадая о том, как будет вести себя героиня в качестве королевы и будет ли она управлять своим домом вместе с Джоном Сноу. Тем не менее, сыгравшая Сансу актриса Софи Тернер когда-то опровергла все слухи о возможном спиноффе, признавшись, что готова навсегда попрощаться со своей героиней.

Кхал Дрого

Герой Джейсона Момоа, несмотря на способность со временем завоевать любого как Дейенерис Таргариен, так и миллионов зрителей, остается одним из самых неоднозначных персонажей «Игры престолов». Дотракиец по происхождению, Дрого стал воплощением культурных особенностей народа и его странной приверженности насильственным методам завоевания чего угодно, даже сердца любимой.

Потенциально, сериал-приквел о жизни Дрого до встречи с Дейенерис и его пути к статусу предводителя мог бы углубиться и в историю самого народа, о котором Джордж Мартин мало что рассказал.

Кстати, для тех, кто все еще не может отпустить «Игру престолов», у нас есть целый список высокооцененных сериалов от HBO, которые захватят с первой минуты — почитать о них можно в этой подборке.