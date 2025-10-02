Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

2 октября 2025 08:27
Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Если не знали, что посмотреть, смело включайте любое шоу из подборки.

Когда речь заходит о качественных сериалах, одними из первых в голову приходят проекты HBO. На протяжении десятилетий канал создает настоящие шедевры, которые не просто смотрят, а переживают вместе с героями.

Конечно, все мы помним легендарную «Игру престолов» (9.2 на IMDb), ставшую культурным феноменом. Но в копилке канала есть множество других выдающихся работ, которые заслуживают не меньшего внимания.

В нашей подборке — лучшие сериалы HBO, получившие высочайшие оценки зрителей и критиков. Здесь каждый найдет что-то по душе: от масштабных фэнтези-саг до психологических драм, ироничных комедий и напряженных триллеров.

«Пингвин»

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Рейтинг IMDb: 8.6

Спин-офф нашумевшего «Бэтмена» показывает Готэм после падения криминального авторитета Кармайна Фальконе. На освободившееся место претендует Освальд Кобблпот, известный как Пингвин.

Но его планы нарушает неожиданное возвращение Софии Фальконе, сестры убитого Альберто, которая жаждет мести.

«Эйфория»

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Рейтинг IMDb: 8.2

Жесткая и откровенная история о жизни современных подростков. Сериал исследует их сложные взаимоотношения, проблемы с запрещенными веществами, поиск себя и травмы прошлого.

Несмотря на огромную популярность, выход третьего сезона надолго затянулся из-за занятости создателя и звезд проекта.

«Одни из нас»

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Рейтинг IMDb: 8.5

В постапокалиптическом мире, пережившем жуткую эпидемию, закаленный горем Джоэл получает задание — переправить через страну девочку Элли.

Он еще не знает, что эта миссия изменит не только его жизнь, но, возможно, и судьбу всего человечества. Сериал стал эталоном экранизации видеоигр.

«Белый лотос»

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Рейтинг IMDb: 8.0

Остроумная и язвительная сага о богатых постояльцах роскошного отеля. Каждый гость привозит с собой целый багаж личных проблем, которые выплескиваются наружу в самом неподходящем месте.

Персонал отеля лишь усугубляет и без того напряженную атмосферу.

«Чернобыль»

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Рейтинг IMDb: 9.3

Мощная и пугающая реконструкция одной из самых страшных техногенных катастроф в истории. Сериал до мелочей воссоздает трагические события апреля 1986 года и героические усилия ликвидаторов, которые ценой собственных жизней предотвратили еще больший ужас.

«Барри»

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Рейтинг IMDb: 8.3

Киллер Барри Беркман по заданию прибывает в Лос-Анджелес, но случайно попадает на курсы актерского мастерства. Неожиданно для себя он обнаруживает влечение к сцене и решает круто изменить свою жизнь.

Однако прошлое не хочет его отпускать.

«Наследники»

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Рейтинг IMDb: 8.8

Жесткая сага о внутрисемейной войне в клане Роев — могущественных медиамагнатов. Престарелый отец не спешит передавать бразды правления своим детям, что провоцирует ожесточенную борьбу за наследство, где все средства хороши.

«Дом дракона»

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Рейтинг IMDb: 8.3

Приквел «Игры престолов» переносит зрителей во времена расцвета династии Таргариенов. Неверное решение короля Визериса приводит к расколу в королевской семье, который грозит перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

«Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Рейтинг IMDb: 8.3

Сериал рассказывает о легендарном периоде «Шоутайм» в истории баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Зрителей ждет захватывающая история о звездной команде, их громких победах и скандалах за пределами площадки.

Ранее мы писали: Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Игра престолов», «Пингвин», «Эйфория», «Одни из нас», «Белый лотос», «Чернобыль», «Барри», «Наследники», «Дом дракона», «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Читать дальше 3 октября 2025
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее «Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее Читать дальше 2 октября 2025
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО «"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО Читать дальше 29 сентября 2025
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Читать дальше 30 сентября 2025
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO Читать дальше 29 сентября 2025
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Читать дальше 3 октября 2025
Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Читать дальше 3 октября 2025
Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Читать дальше 3 октября 2025
Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше