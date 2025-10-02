Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше

Если не знали, что посмотреть, смело включайте любое шоу из подборки.

Когда речь заходит о качественных сериалах, одними из первых в голову приходят проекты HBO. На протяжении десятилетий канал создает настоящие шедевры, которые не просто смотрят, а переживают вместе с героями.

Конечно, все мы помним легендарную «Игру престолов» (9.2 на IMDb), ставшую культурным феноменом. Но в копилке канала есть множество других выдающихся работ, которые заслуживают не меньшего внимания.

В нашей подборке — лучшие сериалы HBO, получившие высочайшие оценки зрителей и критиков. Здесь каждый найдет что-то по душе: от масштабных фэнтези-саг до психологических драм, ироничных комедий и напряженных триллеров.

«Пингвин»

Рейтинг IMDb: 8.6

Спин-офф нашумевшего «Бэтмена» показывает Готэм после падения криминального авторитета Кармайна Фальконе. На освободившееся место претендует Освальд Кобблпот, известный как Пингвин.

Но его планы нарушает неожиданное возвращение Софии Фальконе, сестры убитого Альберто, которая жаждет мести.

«Эйфория»

Рейтинг IMDb: 8.2

Жесткая и откровенная история о жизни современных подростков. Сериал исследует их сложные взаимоотношения, проблемы с запрещенными веществами, поиск себя и травмы прошлого.

Несмотря на огромную популярность, выход третьего сезона надолго затянулся из-за занятости создателя и звезд проекта.

«Одни из нас»

Рейтинг IMDb: 8.5

В постапокалиптическом мире, пережившем жуткую эпидемию, закаленный горем Джоэл получает задание — переправить через страну девочку Элли.

Он еще не знает, что эта миссия изменит не только его жизнь, но, возможно, и судьбу всего человечества. Сериал стал эталоном экранизации видеоигр.

«Белый лотос»

Рейтинг IMDb: 8.0

Остроумная и язвительная сага о богатых постояльцах роскошного отеля. Каждый гость привозит с собой целый багаж личных проблем, которые выплескиваются наружу в самом неподходящем месте.

Персонал отеля лишь усугубляет и без того напряженную атмосферу.

«Чернобыль»

Рейтинг IMDb: 9.3

Мощная и пугающая реконструкция одной из самых страшных техногенных катастроф в истории. Сериал до мелочей воссоздает трагические события апреля 1986 года и героические усилия ликвидаторов, которые ценой собственных жизней предотвратили еще больший ужас.

«Барри»

Рейтинг IMDb: 8.3

Киллер Барри Беркман по заданию прибывает в Лос-Анджелес, но случайно попадает на курсы актерского мастерства. Неожиданно для себя он обнаруживает влечение к сцене и решает круто изменить свою жизнь.

Однако прошлое не хочет его отпускать.

«Наследники»

Рейтинг IMDb: 8.8

Жесткая сага о внутрисемейной войне в клане Роев — могущественных медиамагнатов. Престарелый отец не спешит передавать бразды правления своим детям, что провоцирует ожесточенную борьбу за наследство, где все средства хороши.

«Дом дракона»

Рейтинг IMDb: 8.3

Приквел «Игры престолов» переносит зрителей во времена расцвета династии Таргариенов. Неверное решение короля Визериса приводит к расколу в королевской семье, который грозит перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

«Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

Рейтинг IMDb: 8.3

Сериал рассказывает о легендарном периоде «Шоутайм» в истории баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Зрителей ждет захватывающая история о звездной команде, их громких победах и скандалах за пределами площадки.

