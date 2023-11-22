И в космос лететь не пришлось: этот российский фильм вот-вот переплюнет «Вызов»

Амбициозная картина «Вызов» привлекла внимание не только съемками на орбите, но и впечатляющими сборами. За время проката фильм собрал 2,1 млрд рублей, став вторым в рейтинге самых успешных картин. Но, как оказалось, совсем скоро картину Клима Шипенко могут сместить с этой позиции.

По данным СМИ, сказка «По щучьему велению» не так давно преодолела 2 млрд сборов. Фильм с успехом идет в прокате чуть больше трех недель и не теряет популярности у зрителей. И, как уверены эксперты, совсем скоро работа Александра Войтинского обгонит «Вызов» и станет вторым самым успешным фильмом в 2023 году.

Отметим, что главную роль в сказке исполнил Никита Кологривый, также в кадре можно увидеть Милу Ершову, Юрия Колокольникова и других артистов. Сюжет основан на историях о приключениях Емели, который сталкивается с волшебной Шукой, готовой исполнить три желания.