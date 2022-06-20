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Худеет на глазах: правда о состоянии Малахова вышла наружу

20 июня 2022 14:00
Худеет на глазах: правда о состоянии Малахова вышла наружу

Телеведущий вновь заставил фанатов беспокоиться о себе.

Андрей Малахов поразил поклонников своей худобой и переменами внешнего вида. Знаменитость стал гостем двухдневного круиза, организованного светской звездой Ольгой Шеляговой.

В минувшие выходные многие отечественные звезды собрались на теплоходе Volga Dream, который отходил от столичного речного вокзала в специальный круиз. На яркой вечеринке можно было заметить Наташу Королеву, Иду Галич, Елену Летучую, а также Андрея Малахова, который последние месяцы ведет закрытый образ жизни, не появляясь в социальных сетях и на телевидении.

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Как пишут журналисты «Комсомольской правды», за прошедшее время звезда «Прямого эфира» стал значительно худее. Перемены во внешности телеведущий решил подчеркнуть светлым приталенным костюмом. Как отметили пользователи Сети, Малахов стал выглядеть весьма болезненно, поэтому многие признались, что переживают за его состояние.

Сам журналист при этом никак не комментирует домыслы о состоянии своего здоровья. Отметим, что несколько месяцев назад появилась информация, что телеведущий борется с онкологией, однако ни Малахов, ни его близкие так и не подтвердили эти догадки.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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