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Воровал у жены и тратил на любовницу: подлость экс-мужа Пелагеи раскрыли

21 июня 2022 08:02
Воровал у жены и тратил на любовницу: подлость экс-мужа Пелагеи раскрыли

Адвокат певицы рассказал о том, с чем остался ее бывший муж после развода.

Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стал громким событием в российском шоу-бизнесе. Спортсмен рассчитывал на часть состояния певицы, однако Пелагея наняла хороших адвокатов, которые смогли сохранить ее состояние. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск певицы, отклонив все требования ее бывшего супруга. Об этом рассказал адвокат звезды Филипп Рябченко.

В интервью «СтарХиту» Рябченко заявил, что он ни минуты не сомневался в победе Пелагеи в этом судебном процессе.

«Телегин три года жил в квартире, которую не приобретал. Он выводил деньги из семьи, прятал их на счетах и приобретал имущество на своих родственников и родственников его нынешней жены», — говорит Филипп.

Он добавил, что никакие заказные статьи, которыми Телегин пытался повлиять на ход дела, хоккеисту не помогли, а все предоставленные суды доказательства были только в пользу его клиентки. При этом, совместный дом, за который бывшие супруги по-прежнему платят ипотеку вместе, будет впоследствии продан, а деньги поделены поровну.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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