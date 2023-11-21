Хотели снимать в Голливуде: братья Вайнеры раскрыли сюжет продолжения «Места встречи»
Писатели активно разрабатывали новые эпизоды.
Многосерийный детектив «Место встречи изменить нельзя» стал настоящим культурным феноменом своего времени. Зрители отменяли все дела, чтобы не пропустить новые эпизоды, а исполнители главных ролей стали главными звездами страны. И после финала истории все фанаты мечтали увидеть продолжение детектива.
Как оказалось, братья Вайнеры, авторы сценария и литературной основы фильма — романа «Эра милосердия», были готовы к выпуску продолжения. Вновь воплотить образ стража порядка мечтал и Владимир Высоцкий. Однако к разработке новых серий Вайнеры приступили лишь в 2003 году.
По словам писателей, действие новых эпизодов должно было разворачиваться в ту же эпоху, а милиция вновь боролась бы с преступностью. Глеб Жеглов, сыгранный самим Высоцким, по сценарию уже на первых минутах погибает от рук бандитов, а режиссером должен был выступить Станислав Говорухин. Насчет возвращения Владимира Шарапова писатели не были уверены и не планировали приглашать на эту роль Владимира Конкина. Средства же Вайнеры нашли в Голливуде, где продюсеров заинтересовала история о советской милиции.
«Продолжение сериала будет, но давайте пока без конкретики. Просто еще не решены многие вопросы. И с Шараповым в том числе», — признавался Аркадий Вайнер.
Однако съемки картины так и не начались. В 2005 году скончался Аркадий Вайнер, а его брат Георгий ушел из жизни спустя четыре года.