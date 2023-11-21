Хотели снимать в Голливуде: братья Вайнеры раскрыли сюжет продолжения «Места встречи»

Многосерийный детектив «Место встречи изменить нельзя» стал настоящим культурным феноменом своего времени. Зрители отменяли все дела, чтобы не пропустить новые эпизоды, а исполнители главных ролей стали главными звездами страны. И после финала истории все фанаты мечтали увидеть продолжение детектива.

Как оказалось, братья Вайнеры, авторы сценария и литературной основы фильма — романа «Эра милосердия», были готовы к выпуску продолжения. Вновь воплотить образ стража порядка мечтал и Владимир Высоцкий. Однако к разработке новых серий Вайнеры приступили лишь в 2003 году.

По словам писателей, действие новых эпизодов должно было разворачиваться в ту же эпоху, а милиция вновь боролась бы с преступностью. Глеб Жеглов, сыгранный самим Высоцким, по сценарию уже на первых минутах погибает от рук бандитов, а режиссером должен был выступить Станислав Говорухин. Насчет возвращения Владимира Шарапова писатели не были уверены и не планировали приглашать на эту роль Владимира Конкина. Средства же Вайнеры нашли в Голливуде, где продюсеров заинтересовала история о советской милиции.

«Продолжение сериала будет, но давайте пока без конкретики. Просто еще не решены многие вопросы. И с Шараповым в том числе», — признавался Аркадий Вайнер.

Однако съемки картины так и не начались. В 2005 году скончался Аркадий Вайнер, а его брат Георгий ушел из жизни спустя четыре года.