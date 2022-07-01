«Хочется кричать»: Прилучный не сдержал эмоций рядом с Брутян
Актер вновь заставил фанатов говорить о своей личной жизни.
Павел Прилучный взбудоражил поклонников, показав совместные снимки с Зепюр Брутян. Соответствующей публикацией артист поделился в своих социальных сетях.
В записи, которую Прилучный проиллюстрировал серией фотографий, сделанных в его автомобиле, он рассказывает, как проводит свободное время в пробке вместе с Брутян. Как оказалось, артисты в такие моменты не упускают возможность сделать десятки совместных кадров. «Мы с Зепюр знаем, чем себя занять. Фоткаемся», — пишет актер.
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Подписчики звезды «Мажора» остались в восторге от публикации кумира. В комментариях они осыпали Прилучного и Брутян комплиментами, отметив, что они прекрасно сочетаются друг с другом и выглядят как идеальная пара.
«Хочется кричать, какая вы красивая пара», «Потрясные», «Павел расцвел рядом с ней», «Как приятно видеть Павла таким счастливым», — пишут фанаты.
Также многие попытались узнать, действительно ли знаменитости женаты или это домыслы таблоидов, но Прилучный предпочел проигнорировать эти вопросы.