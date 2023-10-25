«Хам»: Вицин затаил большую обиду, посмотрев «Чародеев»

Иногда актерам лучше не смотреть фильмы, над которыми они работали. Далеко не всегда просмотр сулит приятные впечатления. Георгий Вицин с нетерпением ждал премьеры «Чародеев», где у него довольно необычная роль. Но вместо чувства радости и удовлетворения, получил горькое разочарование.

В популярной ленте Константина Бромберга артист остался за кадром. Именно он озвучил говорящего кота по кличке Василий. Животное выбирали долго: на кастинг явилась масса претендентов. Шансы на победу заметно возрастали у тех усатых и полосатых, кто эффектнее всего облизывался и фыркал при виде любимой сметаны.

Вицин с удовольствием занимался озвучкой своего героя, однако все его старания оказались совершенно напрасными. В дело вмешалась ее величество цензура. Блюстители морали не пожалели кота и вырезали почти всего его реплики. Остались только «Хам!» да «Ура!», и это страшно обидело Георгия Михайловича.