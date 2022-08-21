Гюльчатай, покажи личико: почему и куда на самом деле пропала исполнительница главной роли
Когда-то имя Татьяны Кузьминой гремело на всю страну.
Вся страна прекрасно помнит одну из жен Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Гюльчатай постоянно куда-то пропадала. Позже печальную судьбу своей героини унаследовала и Татьяна Кузьмина.
Оказалось, что карьерный триумф был для актрисы краткосрочным: реализоваться в другом фильме Кузьмина не смогла. Более того, подруг артистка практически не заимела, зато регулярно сталкивалась с кознями звездных коллег.
Отчаявшись обрести стабильность, знаменитость ушла в религию. Сейчас, по собственному признанию, Татьяна ни о чем не жалеет.
«Господь хочет, чтобы человек славил его своим талантом. А дьявол обольщает и все извращает…», — приводит ее слова АиФ.