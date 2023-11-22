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Громозека — генетический урод: это продолжение «Гостьи из будущего» люди терпеть не могут

22 ноября 2023 13:00
Громозека — генетический урод: это продолжение «Гостьи из будущего» люди терпеть не могут

Иногда сиквелы портят впечатление.

Будем честными, продолжения культовых фильмов, запавших в сердца миллионам зрителей, редко бывают удачными. Но иногда они и вовсе бывают провальными. Так вышло и с «Гостьей из будущего». В 1988 году на советских экранах показали фильм «Лиловый шар» с Алисой Селезневой, призванный стать продолжением истории Кира Булычева.

Но создателям картины крупно не повезло. Ведь даже преданные фанаты Алисы просто не понимали, зачем им нужно смотреть этот скучный и унылый перфоманс. Триумф «Гостьи из будущего» был изрядно омрачен, несмотря на то, что и сценарий создал Кир Булычев, и музыку написали те же композиторы, и оператор был прежний.

Зрители, совсем недавно посмотревшие голливудскую «Бесконечную историю», наотрез отказывались понимать, зачем им подсовывают такую откровенную халтуру в виде дешевых ростовых кукол и жалких спецэффектов. Отдельного внимания заслуживает сюжет. Громозеку фанаты попросту не узнали. Да и не его одного.

Все герои, которых зрители запомнили по «первой части» вызывали непонимание и отторжение. Неизменной осталась лишь Алиса Селезнева. Но одна юная актриса «вывезти» провальный фильм не смогла. Так что премьера обернулась довольно громким фиаско.

Громозека — генетический урод: это продолжение «Гостьи из будущего» люди терпеть не могут
Фото: Кадры из фильмов «Гостья из будущего» (1985), «Лиловый шар» (1987)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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