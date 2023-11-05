Греческая копия Демьяненко: как выглядит Шурик в новом «Иване Васильевиче»

В последние годы все чаще выходят римейки или продолжения советских кинохитов. Очередной жертвой российских киноделов стала легендарная комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Команда, известная по пародийному фильму «СамоИрония судьбы», начала съемки фильма под названием «Иван Васильевич меняет все».

Режиссерами картины выступают Роман Ким и Михаил Семи. Проект позиционируется как комедийное попурри. Роль Ивана Грозного исполнит Тимур Батрутдинов. В Сети уже появились фото артиста в гриме: юморист в кадре носит такую же острую бородку, как и Юрий Яковлев в оригинальном кино.

Выбор актера на роль Шурика оказался еще более неожиданным.

Его сыграет Демис Карибидис. Темноглазый грек похож на Александр Демьяненко разве что очками и клетчатой рубашкой. Также в фильме появятся многие звезды кино и музыки: Михаил Галустян, Павел Деревянко, Филипп Киркоров и даже Ольга Бузова.