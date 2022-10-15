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Говорят, Марфа Васильевна-то ненастоящая: о жутком ляпе фильма «Иван Васильевич меняет профессию» узнали все

15 октября 2022 09:45
Говорят, Марфа Васильевна-то ненастоящая: о жутком ляпе фильма «Иван Васильевич меняет профессию» узнали все

Картина оказалась исторически недостоверной.

 

Легендарный фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» рассказывает о невольном путешествии героев в прошлое и о знакомстве с Иваном Грозным. Но если достоверность фигуры Грозного в картине вопросов не вызывает, то этого не скажешь о других героях комедии.

В сцене царского банкета мы видим Марфу Васильевну, жену Грозного. У царя действительно была супруга по имени Марфа Васильевна Собакина, которую он выбрал из двух тысяч девиц «на выданье».

Но накануне венчания невесте внезапно стало плохо. Свадьбу отменять не стали – и через 15 дней молодая царица умерла. Говорят, всему виной были политические интриги.

Но этой печальной истории не нашлось места на экране, так что в фильме мы видим Марфу Васильевну живой и здоровой.

Фото: Кадры из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
Алла Новикова
Алла Новикова
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