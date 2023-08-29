Говорят, царь с «колхозным» лицом: вот как теперь выглядит Бунша из «Ивана Васильевича»
Этот герой наделает много шума.
На днях стало известно, что создатели «СамоИронии судьбы» взялись за ремейк советской классики под названием «Иван Васильевич меняет профессию». Роль управдома Бунши досталась резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову.
В прошлогодней «СамоИронии судьбы», которая является пародией на бессмертный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», комик сыграл Женю Лукашина. Теперь ему предстоит перевоплотиться в Буншу и его двойника из прошлого Ивана Грозного.
Съемки ремейка проходят в Ростовском кремле. По словам очевидцев, Тимуру приделали жиденькую бородку, как у управдома из гайдаевской комедии. Уже сейчас понятно, что Батрутдинову не избежать сравнений с Юрием Яковлевым, который блистал в оригинале в ролях Бунши и Грозного. И Тимур, вероятнее всего, проиграет в битве с таким мастодонтом.
У юмориста и без этого много ненавистников. Недоброжелатели не понимают, как артист, обладающий посредственным и «колхозным» лицом, так долго держится на телевидении.