Говорухин послал далеко и надолго: одна фраза чуть не стоила Маньке Облигации карьеры

Лариса Удовиченко известна своими ролями более чем в 120 фильмах. Однако для многих она остается Манькой Облигацией, героиней из известного телефильма «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина, который вышел в 1979 году.

Интересно, что изначально режиссер пригласил актрису на роль Вари Синичкиной. Но той не понравился этот персонаж.

«Я даже не хочу пробоваться на Синичкину!» — возразила Удовиченко. «Ну и вали тогда», — ответил ей Говорухин.

Режиссер продолжал искать актрису для роли женщины легкого поведения, но ни одна из проб не удовлетворила его или художественный совет фильма. В результате он отправил телеграмму Удовиченко с сообщением: «Утверждена на роль Маньки Облигации без проб».