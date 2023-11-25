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Говорухин послал далеко и надолго: одна фраза чуть не стоила Маньке Облигации карьеры

25 ноября 2023 11:30
Говорухин послал далеко и надолго: одна фраза чуть не стоила Маньке Облигации карьеры

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь.

Лариса Удовиченко известна своими ролями более чем в 120 фильмах. Однако для многих она остается Манькой Облигацией, героиней из известного телефильма «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина, который вышел в 1979 году.

Интересно, что изначально режиссер пригласил актрису на роль Вари Синичкиной. Но той не понравился этот персонаж.

«Я даже не хочу пробоваться на Синичкину!» — возразила Удовиченко. «Ну и вали тогда», — ответил ей Говорухин.

Режиссер продолжал искать актрису для роли женщины легкого поведения, но ни одна из проб не удовлетворила его или художественный совет фильма. В результате он отправил телеграмму Удовиченко с сообщением: «Утверждена на роль Маньки Облигации без проб».

«Я страшно перепугалась, но потом как-то так с божьей помощью справилась, — вспоминала Удовиченко в одном из интервью. — И, по-моему, справилась неплохо. Меня до сих пор дразнят Манькой Облигацией, а я радуюсь».

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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