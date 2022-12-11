Голубоглазый красавец: вы ахнете при виде повзрослевшего сына Шарикова из «Собачьего сердца»

Довольно часто на отечественном экране можно увидеть, как дети выбирают тот же творческий путь, что и их родители. Актерские династии сегодня процветают и дарят зрителям новых талантливых артистов.

Легко верится, что у выдающегося советского актера, сыгравшего Шарикова, Владимира Толоконникова, обязательно будет способный наследник. Его младший сын решил пойти по стопам отца. Родион признался, что не стремится пользоваться своей известной фамилией.

Он окончил ВГИК, и с тех пор снялся в нескольких популярных фильмах.

Участие в крупных проектах подарило молодому актеру толпу поклонниц. Молодых девушек часто привлекает внешность Родиона. От мамы ему достались большие голубые глаза, а от папы — четкие мужественные черты лица. Примечательно, что артист пока не женат. Это дает надежду сотням фанаток его творчества.