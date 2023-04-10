Годы ее пощадили: красавице Алле из «Осеннего марафона» 76 лет (фото)

Марина Неелова не собирается покидать ряды наиболее ярких и привлекательных российских актрис. Даже в свои 76 лет она выглядит великолепно.

Многие пытались уличить красавицу Аллу из «Осеннего марафона» в пластике, но все безуспешно. Актриса признавалась, что не видит смысла обращаться за помощью к хирургам. По ее словам, она совершенно не боится стареть.

Знаменитость считает, что женщина должна спокойно принять свой возраст.

Однако некоторые секреты у артистки все-таки есть. Например, Неелова всегда старается быть «при параде», хоть порой это и непросто.

Также Марина Мстиславовна не раз говорила, что всегда сохраняет в себе радость и любовь к жизни и никогда не хранит в душе обид. Вероятно, это и есть главная причина, по которой годы пощадили звезду экрана. Ведь не зря говорят, что красота идет изнутри.