«Глупая комедия»: что говорят о любимом фильме советских людей в США

Картины Леонида Гайдая неслучайно считаются нестареющей советской классикой. Их обожали в СССР, а также до сих пор пересматривают современные россияне. Однако не все зрители разделяют популярную точку зрения о шедевральности творчества режиссера.

Например, один из любимых фильмов советских людей «Бриллиантовая рука», где был звездный актерский состав, получил довольно неприятную критику в США. Журналист Майкл Брук ознакомился с лентой, но так и не понял секрет ее феномена. Он назвал кинокомедию слишком легкомысленной.

Так, Брук удивился обилию абсурдных ситуаций в сюжете — танцевальному номеру на теплоходе или сну, где на героя нападает отрубленная рука. Еще больше его поразила сцена с мальчиком-рыбаком, который шел по воде.

«Действительно весьма глупая комедия», — приводит мнение эксперта автор Дзен-канала «Александр Седов».

Также, по мнению критика, западные зрители не смогли бы оценить весь словесный юмор и те самые крылатые фразы, так как они потерялись при переводе. При этом Брук не мог не отметить, что работа Гайдая полна особого очарования, а еще она ярко иллюстрирует быт советского общества того времени.