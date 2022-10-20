Глазам своим не поверите: как 71-летняя Алферова выглядит в купальнике (фото)

На пике карьеры Ирина Алферова считалась одним из главных секс-символов СССР. Миллионы поклонников признавались в любви артистке и осыпали ее комплиментами. Как оказалось, и сейчас, в 71 год, она может дать фору многим молодым знаменитостям.

Дело в том, что не так давно Алферова приняла участие в фильме «Старые шишки», действие которого происходит в загородном доме отдыха. И в нескольких сценах, к удивлению поклонников, она предстает перед зрителями в слитном купальнике, который подчеркивает ее фигуру.

Фанаты остались в восторге от появления Алферовой на экране. Они осыпали ее комплиментами, отметив, насколько хорошо она выглядит для своих лет. Некоторые даже сравнили Алферову с Софи Лорен, которая также практически не поддавалась возрастным изменениям.