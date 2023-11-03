Глаз не отвести: как выглядела Зудина, когда из-за нее потерял голову Табаков

В свое время новость о романе Олега Табакова и Марины Зудиной поставила на уши чуть ли не всю страну. Именитый режиссер влюбился в свою студентку, ради которой бросил семью. Настоящая драма.

В долговечность этого союза мало кто верил, но, как оказалось, напрасно. Остаток своей жизни постановщик провел рядом с артисткой, подарившей ему двоих детей. Зудина часто вспоминает ныне покойного супруга в интервью и не верит грязным слухам о нем.

Знаменитость по-прежнему снимается в кино. Многие зрители отмечают, что в свои 58 лет вдова отлично выглядит. А уж какой она была в молодости — глаз не отвести.

Славу актрисе принесла роль царевны Милолики в сказке «После дождичка в четверг». Красавица с голубыми глазами и длинной косой никого не оставляла равнодушным. Именно в тот период у нее и начались отношения с женатым Табаковым, не сумевшим устоять перед соблазном.