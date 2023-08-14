Глаз не отвести: главного «холопа» страны засняли топлес

Фанатки актера в восторге от такой фигуры.

Актер Милош Бикович сыграл немало ярких ролей, но больше всего запомнился зрителям как главный герой комедии «Холоп». В картине Клима Шипенко он сыграл избалованного мажора Григория, который оказывается в инсценировке глубокого прошлого и становится простым крестьянином. Молодой человек учится жить иначе, а внезапные сложности помогают ему иначе взглянуть на свои привычки.

Сейчас Милош Бикович отдыхает от многочисленных съемок на теплых берегах. Актер поделился со своими подписчиками фотографиями из отпуска в Греции. В кадре молодой человек предстает в одних шортах и демонстрирует подкачанную фигуру на фоне пальм и желтого песка.

Поклонники и поклонницы актера пришли в восторг от этой публикации. В комментариях под фото девушки рассыпаются в комплиментах: