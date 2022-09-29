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Киноафиша Статьи Главный секрет советского Винни Пуха: грандиозную ошибку скрывали не один год

Главный секрет советского Винни Пуха: грандиозную ошибку скрывали не один год

29 сентября 2022 20:45
Главный секрет советского Винни Пуха: грандиозную ошибку скрывали не один год


Оплошность аниматоров стала «фишкой» мультфильма.

В 60-е годы весь Советский Союз зачитывался «Винни Пухом» Алана Милна. И в 1969 году появилась культовая экранизация знаменитой сказки.

Создатели мультфильма внесли серьезные изменения в оригинальную историю Пуха. Режиссер Федор Хитрук решил убрать из сюжета мальчика Кристофера Робина. Хитрук не хотел, чтобы Винни был лишь игрушкой. Из героя режиссер сделал самобытную фигуру и настоящего философа – рассказывает «Экспресс-газета».

Когда аниматоры прорабатывали походку медвежонка, они допустили ошибку – перепутали фазы рук и ног, из-за чего Пух стал ходить в разнобой. Аниматоры было хотели все переделать, но Федору Хитруку эта «божественная», как говорил сам режиссер, ошибка понравилась – и все оставили, как есть.

Фото: Кадр из мультфильма «Винни-Пух» (1969)
Алла Новикова
Алла Новикова
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