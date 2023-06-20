Главный герой фильма «Назад в будущее» умирал три раза: не заметили даже внимательные

Трилогия «Назад в будущее» навсегда останется великим кинополотном. Но даже самые верные поклонники ленты не догадываются о скрытом смысле картины. Есть версия, что создатели сделали не просто развлекательный фантастический фильм, а своеобразную притчу о жизни и смерти.

Теория гласит, что Марти Макфлай погибал трижды. В первый раз это произошло во второй части после разговора героя с миллиардером Биффом из альтернативного 1985 года. Марти узнает об альманахе и сбегает от Таннена на крышу. Тот наводит на Макфлая пистолет, но герой от отчаяния падает с крыши. Чудом его подхватывает ДеЛориан, управляемый Доком. Так вот, есть мнение, что Марти действительно сорвался с крыши и разбился насмерть, а ученый товарищ использовал машину времени и вернулся назад, чтобы его спасти.

Вторая смерть Макфлая произошла во время погони молодого Биффа за ним в тоннеле. Док снова чудом оказался поблизости и протянул Марти веревку помощи. Непонятно, как Док успел появиться в точном месте в точное время. Но с волшебным ДеЛорианом возможно все.

В третий раз Марти умер в 1885 году, когда его повесил «бешеный пес» Таннен. И снова Док появился откуда ни возьмись в самый подходящий момент с винтовкой, которая освободила Макфлая в последнюю секунду.