Главный герой — «идиот»: этот гениальный и любимый миллионами мультфильм беспощадно «зарубили» в СССР

Режиссер Александр Татарский подарил зрителям множество замечательных мультфильмов – «Приключения капитана Врунгеля», «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут Колобки». Один из его шедевров – «Падал прошлогодний снег» – едва не забраковали цензоры.

Комиссия, проверявшая мультфильм, назвала главного героя идиотом и заявила, что это настоящая дискредитация советского колхозника. Вопросы вызывал и Стас Садальский – актер, озвучивший Мужика.

Незадолго до этого Садальский был застукан в компании иностранки у гостиницы «Космос» – ему грозило обвинение в шпионаже, пока не выяснилось, что иностранкой была родственница актера, приехавшая из Германии.

Мультфильм долго пробивался к зрителю – Татарского заставили переозвучить и перемонтировать картину. Но упорный режиссер не сдался – и «Падал прошлогодний снег» все-таки вышел на экраны.