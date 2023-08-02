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Ну и ну: главной звезде «Холопа» нашли неожиданную замену

2 августа 2023 10:31
Ну и ну: главной звезде «Холопа» нашли неожиданную замену

Создатели фильма отказались работать с артисткой.

Александра Бортич исполнила одну из главных ролей в комедии «Холоп». Зрители остались в восторге от ее героини, но продюсеры решили не приглашать ее в продолжение кассовой ленты.

Так, во второй части комедии главную женскую роль исполнит Аглая Тарасова. Она перевоплотится в избалованную дочь чиновницы, которая привыкла ни в чем себе не отказывать. А герой Милоша Биковича будет пытаться исправить ее, вновь разыграв путешествие во времени, которое когда-то помогло ему перевоспитаться. При этом неизвестно, почему создатели фильма решили отказаться от участия Бортич и раскроют ли ее историю в предстоящем фильме.

Помимо Биковича и Тарасовой в картине также будут задействованы Наталья Рогожкина, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие знаменитые артисты. Премьера состоится 1 января следующего года.

Ну и ну: главной звезде «Холопа» нашли неожиданную замену
Фото: Кадр из фильма «Холоп» 2019, пресс-служба кинокомпания «Централ Партнершип»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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